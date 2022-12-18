Рамзан Кадыров, фото ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке призвал мусульман всего мира «объединить совместные усилия против НАТО».

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на ТАСС и Телеграмм-канал Кадырова.

— За последние 100 лет Соединенные Штаты и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений. Миллионы мирных жителей стали их жертвами. Хотя они несут еще более страшную угрозу, разрушая все моральные ценности, которые сформированы народами всех стран за время существования человечества... Их деньги и оружие - ничто перед лицом нашей солидарности, воли и веры в нашего Творца!, - написал Рамзан Кадыров.

По его словам, Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира, «но Россия вопреки всем прогнозам Запада бросила вызов этому злу и уверенно движется к победе».

Кадыров призвал мусульман «встать на одну сторону с братьями» и «против общего врага», потому что НАТО «скоро придет топтать их родину».