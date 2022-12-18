Глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке призвал мусульман всего мира «объединить совместные усилия против НАТО».
Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на ТАСС и Телеграмм-канал Кадырова.
— За последние 100 лет Соединенные Штаты и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений. Миллионы мирных жителей стали их жертвами. Хотя они несут еще более страшную угрозу, разрушая все моральные ценности, которые сформированы народами всех стран за время существования человечества... Их деньги и оружие - ничто перед лицом нашей солидарности, воли и веры в нашего Творца!, - написал Рамзан Кадыров.
По его словам, Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира, «но Россия вопреки всем прогнозам Запада бросила вызов этому злу и уверенно движется к победе».
Кадыров призвал мусульман «встать на одну сторону с братьями» и «против общего врага», потому что НАТО «скоро придет топтать их родину».
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке призвал мусульман всего мира «объединить совместные усилия против НАТО».
Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на ТАСС и Телеграмм-канал Кадырова.
— За последние 100 лет Соединенные Штаты и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений. Миллионы мирных жителей стали их жертвами. Хотя они несут еще более страшную угрозу, разрушая все моральные ценности, которые сформированы народами всех стран за время существования человечества... Их деньги и оружие - ничто перед лицом нашей солидарности, воли и веры в нашего Творца!, - написал Рамзан Кадыров.
По его словам, Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира, «но Россия вопреки всем прогнозам Запада бросила вызов этому злу и уверенно движется к победе».
Кадыров призвал мусульман «встать на одну сторону с братьями» и «против общего врага», потому что НАТО «скоро придет топтать их родину».