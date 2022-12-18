Британское правительство направит 1200 военнослужащих для замены бастующих водителей скорой помощи и пограничников, поскольку многочисленные профсоюзы государственного сектора не выходят на работу за неделю до Рождества.

Об этом пишет Associated Press, сообщает Европейская правда.

Экипажи скорой помощи должны начать забастовку в среду, присоединившись к медсестрам, железнодорожникам, паспортным работникам и почтовым служащим, которые в ближайшие недели устраивают серию забастовок.

Самая интенсивная за последние десятилетия волна стачек в Британии является ответом на кризис стоимости жизни, вызванный стремительным ростом цен на продукты питания и энергоносители в результате пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину.

Профсоюзы добиваются повышения заработной платы, чтобы не отставать от инфляции, которая в ноябре составила 10,7%, что несколько ниже по сравнению с 11,1% в октябре, но все еще 40-летний максимум.

Правительство утверждает, что двузначное повышение приведет к еще большему росту инфляции и пытается возложить вину за срыв переговоров на профсоюзных лидеров. Премьер-министр Риши Сунак охарактеризовал профсоюзных лидеров как «Гринчей, которые хотят украсть Рождество в своих собственных политических целях».

Министр Кабинета министров Оливер Дауден сказал, что «было бы безответственно разрешить зарплатам в государственном секторе и инфляции выйти из-под контроля».

Британия уже привлекала военнослужащих к оказанию социальных услуг: во время пандемии коронавируса они управляли бензовозами и прививались против коронавируса.