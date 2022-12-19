Папа Римский Франциск вскоре после избрания понтификом в 2013 году написал заявление об отставке на случай, если проблемы со здоровьем помешают ему выполнять свои обязанности.

Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию ABC, пишет Европейская правда.

Франциск сказал, что передал записку кардиналу Тарчизио Бертоне, занимавшему тогда должность госсекретаря Ватикана.

— Я подписал и сказал ему: «В случае, если я не смогу по состоянию здоровья или еще чего-нибудь, вот мое заявление об отставке. У нее уже есть». Я не знаю, кому кардинал Бертоне передал ее, но я передал его ему, когда он был государственным секретарем, – сказал он.

Понтифик добавил, что он предполагает, что прелат, в настоящее время исполняющий роль второго лица Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, теперь имеет эту письменную инструкцию.

Франциск, которому в субботу исполнилось 86 лет, в 2021 году перенес операцию на кишечнике и в течение многих месяцев передвигался на инвалидной коляске из-за боли в колене. В последнее время он все чаще использует тростник вместо инвалидной коляски, чтобы передвигаться в общественных местах.

В своих предварительных заявлениях Франциск приветствовал решение своего предшественника, Папы Бенедикта XVI, уйти в отставку из-за состояния здоровья. Бенедикт, проживающий в монастыре на территории Ватикана, стал первым ушедшим в отставку понтификом за последние 600 лет, и его уход открыл путь для избрания Франциска, ставшего первым Папой Римским из Южной Америки.