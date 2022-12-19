Катар вновь заявил, что отрицает свою причастность к расследуемому бельгийскими властями делу о коррупции в Европейском парламенте.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В заявлении, сделанном в воскресенье дипломатом миссии Катара при ЕС, говорится, что «предвзятые мнения» заставили Европарламент проголосовать в четверг за приостановку всей работы над законодательством, касающимся Катара, и запретить представителям Катара посещать его помещение.

Приостановка затрагивает законодательство, связанное с либерализацией визового режима, авиационное соглашение между ЕС и Катаром и запланированные визиты до тех пор, пока обвинения не будут подтверждены или опровергнуты.

— Решение о введении такого дискриминационного ограничения… негативно отразится на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на текущих дискуссиях о глобальной энергетической бедности и безопасности, – сказал дипломат.

Катар подвергся «исключительно критике и нападкам» во время расследования и был глубоко разочарован тем, что бельгийское правительство «не приложило никаких усилий для взаимодействия с нашим правительством с целью установления фактов», говорится в заявлении.