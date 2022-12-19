Греческие самолеты попытались воспрепятствовать миссии Турции и НАТО в Эгейском море, и турецкие военные самолеты дали «необходимый ответ».

Об этом заявило Министерство обороны Турции, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet.

- Боевые и вспомогательные самолеты наших ВВС и самолет AWACS, направленный НАТО, выполнили скоординированную с НАТО учебную миссию NEXUS ACE в международном воздушном пространстве Эгейского моря с целью взаимной подготовки, - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что греческие самолеты «пытались помешать» миссии НАТО NEXUS ACE, но учения были «успешно завершены» после ответных действий турецких самолетов.

В августе Министерство обороны Турции заявило, что греческие истребители заблокировали радары турецких F-16 во время сопровождения тренировочного полета.

Двое союзников по НАТО постоянно конфликтуют из-за взаимных претензий на воздушное пространство и территориальные воды в Эгейском и Средиземном морях.