Правительство Великобритании продолжит помогать Украине с вооружением в следующем году и объявило, что будет передано несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 250 миллионов фунтов (около 286 миллионов евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение британского правительства.

Премьер-министр Британии Риши Сунак планирует объявить о новом крупном артиллерийском пакете для Украины во время саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), который состоится в столице Латвии Риге 19 декабря.

На встрече с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов он также обменится мнениями о текущих усилиях по противодействию российской агрессии.

Как считают в Лондоне, этот пакет вооружения станет постоянным притоком важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года.

Сунак призывает лидеров поддержать или превысить уровень поддержки Украины в 2022 году в 2023 году, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра.

«Великобритания и наши европейские союзники идут бок о бок в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непреклонны в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши совместные развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы», — говорится в заявлении британского премьера.

В релизе отмечается, что Британия лидировала в оказании оборонной помощи Украине, включая отправку реактивных систем залпового огня и недавно 125 зенитных орудий, а также более 100 тысяч боеприпасов с начала полномасштабного вторжения РФ.

На встрече JEF, в которой принимают участие лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, также выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о сотрудничестве между его страной, Италией и Японией в разработке истребителя нового поколения.