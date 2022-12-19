В понедельник, 19 декабря, на насосных станциях МКП «Николаевводоканал» возникла техническая проблема с электроснабжением.

Поэтому предприятие вынуждено сейчас подавать воду в дома с низким давлением, а возможно в некоторых районах она вообще будет отсутствовать, сообщила пресс- служба КП.

«Надеемся до 12 часов 20 декабря энергетики нам помогут решить эту проблему. Извиняемся за неудобства», — добавили в «Николаевводоканале».