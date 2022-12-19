В понедельник, 19 декабря, на насосных станциях МКП «Николаевводоканал» возникла техническая проблема с электроснабжением.
Поэтому предприятие вынуждено сейчас подавать воду в дома с низким давлением, а возможно в некоторых районах она вообще будет отсутствовать, сообщила пресс- служба КП.
«Надеемся до 12 часов 20 декабря энергетики нам помогут решить эту проблему. Извиняемся за неудобства», — добавили в «Николаевводоканале».
Напомним, «Укрэнерго» предупредило о значительном дефиците электричества из-за снижения температуры воздуха.
Также сообщалось, что минувшей ночью, 19 декабря, в 00:46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе «Шахид» над площадкой Южноукраинской АЭС Николаевской области в близости к ядерной установке.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В понедельник, 19 декабря, на насосных станциях МКП «Николаевводоканал» возникла техническая проблема с электроснабжением.
Поэтому предприятие вынуждено сейчас подавать воду в дома с низким давлением, а возможно в некоторых районах она вообще будет отсутствовать, сообщила пресс- служба КП.
«Надеемся до 12 часов 20 декабря энергетики нам помогут решить эту проблему. Извиняемся за неудобства», — добавили в «Николаевводоканале».
Напомним, «Укрэнерго» предупредило о значительном дефиците электричества из-за снижения температуры воздуха.
Также сообщалось, что минувшей ночью, 19 декабря, в 00:46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе «Шахид» над площадкой Южноукраинской АЭС Николаевской области в близости к ядерной установке.