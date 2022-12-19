Дефицит энергии усилился с воскресенья и произойдет в понедельник.

Об этом сказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в телемарафоне «Единые новости».

— Сегодня и завтра дефицит будет значительным из-за понижения температуры. Теперь уже возобновили свою работу все энергоблоки атомных станций, работающих на контролируемой территории, — сказал Кудрицкий в эфире телемарафона «Единые новости» в воскресенье.

По его словам, существуют еще ограничения сетями, которые не могут выдать определенную часть своей мощи из-за последствий ракетных обстрелов.

— Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность трех атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы того поколения, которое доступно нашим потребителям, — отметил председатель правления.

Кудрицкий рассказал, что после атак 16 декабря энергетики восстанавливают систему и имеют хороший результат.

Напомним, что правительство Латвии приняло решение поддержать инициативу Министерства культуры о выделении 559 640 евро на непредвиденные расходы для украинских государственных масс-медиа.