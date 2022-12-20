Представители Греции и Турции на прошлой неделе приняли участие в тайных переговорах в Брюсселе при немецком посредничестве на фоне обострения двусторонних отношений.

Информацию в понедельник подтвердил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает « Европейская правда» со ссылкой на греческую службу DW.

— Я могу подтвердить, что такая встреча состоялась, но содержание подобных переговоров конфиденциально и в этом есть смысл. Премьер-министр Греции и президент Турции очень положительно ответили на запрос Германии о целесообразности проведения такой встречи. Так что встреча состоялась и ожидаются другие подобные контакты, – сказал он.

На уточняющий вопрос, означает ли встреча в Берлине начало новой немецкой инициативы по посредничеству между Анкарой и Афинами, Гебештрайт ответил, что об этом речь не идет, но дальнейшие контакты между сторонами ожидаются.

По данным греческих СМИ, встреча между чиновниками Греции и Турции состоялась в минувшую пятницу. С греческой стороны в ней приняла участие глава дипломатического офиса премьер-министра Греции Анна-Мария Бура, а с турецкой – советник президента Ибрагим Калин. Немецкое посредничество осуществлял дипломатический советник федерального канцлера Германии Йенс Плеттнер.

В последние месяцы канцлер и министерство иностранных дел Германии неоднократно высказывали мнение, что Берлин мог бы внести конструктивный вклад в диалог между Грецией и Турцией при условии, что обе страны желают этого.

Как напоминает DW, последнее немецкое посредничество между Афинами и Анкарой имело место летом 2020 года по инициативе тогдашнего канцлера Ангелы Меркель, когда греческо-турецкие отношения достигли опасной эскалации у побережья Кастелоризо из-за конфликта с природными ресурсами.

Несмотря на то, что соседние страны являются союзниками по НАТО, они десятилетиями не могут объясниться из-за ряда двусторонних споров, в том числе в отношении морских границ, взаимных претензий на континентальный шельф и долгосрочного кипрского спора.