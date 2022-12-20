Секретариат ООН изучает информацию о поставках по Ирану ударных беспилотников России.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает Укринформ.

Она заявила, что руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США с призывом проверить эти поставки. Отмечается, что передача беспилотников противоречит резолюции Совбеза ООН.

«В своих письмах пять стран также обратились с просьбой осуществить инспекцию», - сказала Дикарло.

Она отметила, что Иран отрицает поставки, а РФ «выразила серьезную обеспокоенность этими запросами». Сейчас, по ее словам, секретариат изучает предоставленную информацию

Напомним, минувшей ночью, 19 декабря, в 00:46, был зафиксирован пролет дрона-камикадзе «Шахид» над площадкой Южноукраинской АЭС Николаевской области в близости к ядерной установке.