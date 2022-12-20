США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подвергся давлению со стороны РФ, из-за чего не направил в Украину официальных лиц для проверки использования Россией иранских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters.

США, Великобритания, Франция, Германия и Украина заявляют, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, что закрепляет ядерное соглашение с Ираном. Эти страны настаивают на том, чтобы Гутерриш направил в Киев официальных лиц для проведения расследования.

19 декабря, выступая на заседании Совбеза, посвященном резолюции 2015 года по ядерному соглашению с Ираном, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд выразил разочарование по поводу того, что ООН так и не начала расследования использования РФ иранских дронов.

— Мы сожалеем, что ООН не предприняла шаги для проведения нормального расследования этого нарушения. Мы разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись российским угрозам, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования, — отметил Роберт Вуд.

Напомним, что, опасаясь международной негативной реакции, Иран хочет ограничить радиус действия ракет, которые он планирует предоставить России для войны в Украине.