Во вторник министерство высшего образования Афганистана под управлением движения «Талибан» заявило о приостановлении доступа к университету студенткам.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на западные СМИ.

«В письме, подтвержденном представителем министерства высшего образования, афганским государственным и частным университетам было поручено немедленно приостановить доступ студенток к обучению в соответствии с решением кабинета министров», — говорится в сообщении.

Это заявление администрации талибов (не признанного международным сообществом) было сделано в то время, когда Совет Безопасности ООН заседал в Нью-Йорке по вопросам Афганистана и вызвал осуждение со стороны США, Великобритании и Организации Объединенных Наций.

Иностранные правительства, в том числе США, заявили о необходимости изменения политики в отношении женского образования до того, как они смогут рассмотреть вопрос официального признания администрации талибов, подпадающей под жесткие санкции.

«Талибан не может рассчитывать на то, чтобы быть легитимным членом международного сообщества, пока он не будет уважать права всех афганцев, особенно права человека и основные свободы женщин и девушек», - заявил на заседании совета заместитель посла США в ООН Роберт Вуд, назвав этот шаг «совершенно неоправданным».

Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят, что еще они могут сделать для привлечения талибов к ответственности.

Напомним, в прошлом году министерство образования Афганистана запретило ученицам, которым исполнилось 12 лет, петь на мероприятиях перед мужчинами.