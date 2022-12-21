Служба государственной безопасности Латвии (VDD) вынесла предупреждение парламентской политической партии «За стабильность!» через общение с пропагандистскими медиа России и Белоруссии.

Об этом сообщает "Европейская правда».

«Предупреждение было вынесено в связи с высказываниями членов партии для информационных ресурсов, используемых в пропагандистских целях Российской Федерацией и Республикой Беларусь, которые находятся под контролем лиц, против которых Европейским Союзом введены финансово-экономические санкции», — говорится в сообщении VDD.

Латвийская спецслужба указывает, что депутаты «За стабильность!» своими интервью российским и белорусским СМИ нарушают закон «О политических партиях», запрещающий оказание какой-либо поддержки, в том числе информационной, «подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических стран или конституционному строю».

Отмечается, что VDD проинформировала «За стабильность!» о результатах проверки и недопустимости нарушения закона. В противном случае членам политсилы может угрожать ответственность вплоть до уголовной.

«За стабильность!» — это популистская антиваксерская партия, основанная незадолго до парламентских выборов в Латвии в октябре 2022 года. В партию преимущественно входят представители некогда крупнейшей пророссийской политической силы страны «Согласие», которая в этот раз в латвийский Сейма не попала.

Теперь «За стабильность!» имеет 11 мандатов в парламенте Латвии и второй после Союза «зеленых» и крестьян крупнейшей оппозиционной фракцией.