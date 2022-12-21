В России может ухудшиться качество мобильной связи и Интернет после выхода производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson в конце этого года.

В долгосрочной перспективе это может парализовать мобильные сети страны, пишет Reuters с уведомлением пяти высокопоставленных руководителей телекоммуникационных компаний и других источников в отрасли.

Собеседники агентства говорят, что российские пользователи мобильных телефонов, вероятно, будут медленнее загрузки и обновления, больше прерванных звонков, звонков, которые не будут проведены, и столкнутся с более длительными отключениями, поскольку операторы лишатся возможности обновлять или ремонтировать программное обеспечение.

Ericsson и Nokia, на которые приходится значительная доля рынка телекоммуникационного оборудования и около 50% базовых станций в России, производят все, начиная от телекоммуникационных антенн и заканчивая аппаратным обеспечением, которое соединяет оптическое волокно, передающее цифровые сигналы.

Они также предоставляют важное программное обеспечение, позволяющее разным частям сети работать вместе.

— Мы работаем до конца года, и именно тогда истекает срок действия всех исключений (от санкций, – прим.), – сказал Reuters финансовый директор Ericsson Карл Мелландер.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк повторил это мнение в интервью: «Наш выход будет завершен. Мы не собираемся ничего поставлять в Россию».

Будущий выход Nokia и Ericsson может оказать более глубокое влияние на повседневную жизнь россиян, осложняя в конце концов нечто столь обычное, как телефонный звонок.

Россияне обещали наладить собственное производство телекоммуникационного оборудования, но никаких деталей о производителях и операторах нет.

Напомним, что Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о поставках тысяч дополнительных антенн Starlink.