Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о поставках тысяч дополнительных антенн Starlink.

Профинансировать проект согласились несколько стран ЕС, пишет Bloomberg.

Более 10 000 устройств, предоставляющих услуги Интернета с помощью спутников, будут отправлены в Украину в ближайшие месяцы, сказал первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам», - сказал Федоров, добавив, что общался с Маском напрямую. По словам Федорова, с начала полномасштабной войны Украина получила около 22 000 антенн Starlink.

— Альтернативы спутниковой связи нет, — подчеркнул он.

По словам вице-премьера, правительства нескольких стран ЕС готовы помочь по финансированию контракта. «В настоящее время все финансовые вопросы решены», - сказал Федоров, добавив, что весной Украине нужно будет найти дополнительное финансирование.

— У нас много Starlinks, но ключевым моментом является то, что мы получили согласие на еще одну поставку, которая будет использоваться для стабилизации связи в критических ситуациях, — добавил Федоров.

Напомним, что компания SpaceX сообщила Пентагону, что не может больше финансировать работу Starlink в Украине.

В Офисе Президента заявили, что Украина найдет способ поддерживать работоспособность Starlink.

Илон Маск говорит, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового Интернет Starlink в Украине.

Затем он заявил, что дальше будет финансировать услуги Starlink в Украине.

Также сообщалось, что Starlink, помогающие поддерживать связь украинским военным в зоне боевых действий, будут работать в Украине независимо от готовности Минобороны США предоставить финансирование.