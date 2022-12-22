Астрономы Канарского института астрофизики открыли две потенциально пригодные для жизни экзопланеты – GJ 1002b и GJ 1002c.

Как пишет Space , они вращаются вокруг красной карликовой звезды GJ 1002 недалеко от Солнечной системы (за 16 световых лет). Экзопланеты расположены достаточно близко к своему Солнцу, поэтому учёные считают, что на них могут быть вода и разные формы жизни.

Сходство GJ 1002b и GJ 1002c с Землей в том, что на них не слишком жарко, но и не слишком холодно. Они расположены в «зоне жизни» GJ 1002. Для понимания, в «зоне жизни» Солнца – Венера, Земля и Марс. Однако из-за того, что звезда экзопланет — красный карлик, они расположены гораздо ближе к ней. GJ 1002b вращается вокруг GJ 1002 за 10 дней, а GJ 1002c – за 21 день.

Напомним, что фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 миллионов гривен . Это средства, которые раньше собирали на покупку трех Байракторов.