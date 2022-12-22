Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать новым главой Международного валютного фонда в следующем году.

Об этом сообщает норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источник в НАТО, пишет Европейская правда.

Назначение Столтенберга в МВФ может состояться по истечении срока его полномочий в должности генсека НАТО 1 октября 2023 года.

- США хотят видеть Столтенберга в должности исполнительного директора Международного валютного фонда, - сказал собеседник телеканала в НАТО. Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне.

Информация о том, что Столтенберг является фаворитом США на этот пост, циркулирует и в НАТО, подтверждает источник в системе НАТО.

Сегодня Международный валютный фонд возглавляет Кристалина Георгиева из Болгарии. Срок ее полномочий истекает в 2024 году.

Столтенберг является вторым по продолжительности пребывания в должности генсеком НАТО. Через несколько недель до российского вторжения стало известно, что Столтенберг возглавит Национальный банк Норвегии в сентябре 2022 года, покинув Альянс.

Однако через месяц после начала войны главы государств и правительств стран НАТО собрались на саммит в Брюсселе и Столтенберг согласился на продление срока пребывания в должности. Саммит НАТО продлил срок полномочий Столтенберга до 30 сентября 2023 года. После этого Столтенберг объявил, что отказывается от работы в Norges Bank.

Телеканал также сообщает, что в качестве преемника Столтенберга рассматриваются несколько кандидатур, среди них премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер Нидерландов Марк Рютте.

В Испании выборы пройдут в 2023 году, а в Нидерландах – в 2024 году. Результаты выборов могут повлиять на процесс назначения нового генсека.