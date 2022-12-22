В случае блэкаута власти не планируют централизованно эвакуировать жителей крупных городов в сельскую местность.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

Премьера спросили, есть ли план централизованного перемещения людей в сельскую местность, как их сейчас вывозят из прифронтовых населенных пунктов.

– Нет. Централизованно можно вывозить, например из Херсона в другую область, где есть условия для размещения. В случае блэкаута, это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда увозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления. В том числе те же 500 тысяч генераторов, о которых я говорил (завезенные людьми в Украину с начала года 510,3 тыс. генераторов преимущественно малой мощности – ред.). Кто-то придет в «Пункт Несокрушимости». Кто-то уедет за границу, – сказал он.

По словам Шмыгаля, отдельные инструкции на случай блекаута имеют социальные службы, потому что есть большая категория людей, нуждающихся в поддержке и опеке. Также отдельные инструкции есть у энергетиков, как максимально быстро восстановить систему, и заживить в первую очередь «объекты выживания» – снабжение водой, теплом и связью.