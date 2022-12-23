Нидерланды закладывают во все виды поддержки Украины в течение следующего года 2,5 миллиарда евро.

Об этом заявил премьер Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины, сообщает «Украинская правда».

— Столько, сколько Россия будет продолжать войну против Украины, Нидерланды будут помогать Украине – военной, гуманитарной и дипломатической поддержкой. Мы закладываем на это 2,5 миллиарда евро на 2023 год. Украина может полагаться на Нидерланды. Как только подтвердил это в разговоре с президентом Владимиром Зеленским, – написал Марк Рютте.

В добавленной премьером инфографике детализируют, что эти средства охватывают дальнейшую военную и гуманитарную помощь, помощь с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатическую поддержку и финансирование работы специалистов по расследованию военных преступлений.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны Нидерланды предоставили Украине только военную помощь на сумму почти в 1 миллиард евро.

Напомним, Евросоюз дополнительно выделит 1 миллион евро на проведение разминирования в Украине.