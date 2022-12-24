В пятницу, 23 декабря, состоялось первое заседание сессии Херсонского областного совета после деоккупации правобережья области. На нем депутатов-коллаборантов лишили права участия в заседаниях.

Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

- С основного, собственно, приняли решение лишения депутатов Херсонского областного совета Е. Репилевского и В. Булюка права слова и участия в заседаниях совета, - написал он.

В октябре СМИ сообщали, что депутат Херсонского областного совета от ОПЗЖ Эдуард Репилевский не просто сотрудничает с оккупантами, но и перерегистрирует свой бизнес во временно оккупированном Крыму.

Виталий Булюк в оккупационных властях был одним из «заместителей» «председателя» облгосадминистрации Владимира Сальдо. Его назначили на эту должность в мае.

Напомним, в сессионном зале Южноукраинского городского совета перед началом очередной сессии неизвестные провели акцию. На места депутатов городского совета от партии «Позиционная платформа – «При жизни» положили детские игрушки и обувь, облитые похожей на кровь жидкостью .