В сессионном зале Южноукраинского городского совета перед началом очередной сессии неизвестные провели акцию.

Об этом сообщает Telegram-канал «Тероборона Южноукраинска», публикуя соответствующие фотографии.

На места депутатов городского совета от партии «Позиционная платформа – «При жизни» положили детские игрушки и обувь, облитые похожей на кровь жидкостью.

- Это рабочие места депутатов, которые не поддержали обращение в Верховную Раду о досрочном прекращении полномочий депутатов от запрещенных партий, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду внесли проект постановления о лишении депутатских мандатов всех бывших нардепов из «Оппозиционной платформы – За жизнь». Ранее деятельность фракции была запрещена .