В сессионном зале Южноукраинского городского совета перед началом очередной сессии неизвестные провели акцию.
Об этом сообщает Telegram-канал «Тероборона Южноукраинска», публикуя соответствующие фотографии.
На места депутатов городского совета от партии «Позиционная платформа – «При жизни» положили детские игрушки и обувь, облитые похожей на кровь жидкостью.
- Это рабочие места депутатов, которые не поддержали обращение в Верховную Раду о досрочном прекращении полномочий депутатов от запрещенных партий, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Верховную Раду внесли проект постановления о лишении депутатских мандатов всех бывших нардепов из «Оппозиционной платформы – За жизнь». Ранее деятельность фракции была запрещена .
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В сессионном зале Южноукраинского городского совета перед началом очередной сессии неизвестные провели акцию.
Об этом сообщает Telegram-канал «Тероборона Южноукраинска», публикуя соответствующие фотографии.
На места депутатов городского совета от партии «Позиционная платформа – «При жизни» положили детские игрушки и обувь, облитые похожей на кровь жидкостью.
- Это рабочие места депутатов, которые не поддержали обращение в Верховную Раду о досрочном прекращении полномочий депутатов от запрещенных партий, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Верховную Раду внесли проект постановления о лишении депутатских мандатов всех бывших нардепов из «Оппозиционной платформы – За жизнь». Ранее деятельность фракции была запрещена .