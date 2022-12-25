В специальном докладе Государственного департамента США о российской дезинформации и пропагандистской экосистеме Кремля включили избрание президентом Румена Радева на выборах 2016 года в Болгарии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание 24 часа.

Согласно докладу, Леонид Решетников, генерал-лейтенант в отставке из Службы внешней разведки России, вмешивался в президентские выборы в Болгарии в 2016 году как раз тогда, когда Румен Радев ушел в отставку с поста командующего ВВС и вскоре после этого выиграл президентские выборы.

В отчете ведомства говорится, что через Болгарскую социалистическую партию (БСП) Решетников пытался распространять фейковые новости и популяризировать преувеличенные данные социологических опросов.

Напомним, что в июне 2016 года в Москве состоялся форум правящей партии «Единая Россия», на котором присутствовали Николай Малинов и главы БСП и АБВ Корнелия Нинова и Георгий Парванов. Несколько позже институт Решетникова заказал социологическое исследование к предстоящим президентским выборам в Болгарии, которое имеет целью выявить профиль будущего кандидата от БСП.

Опрос проводился с 1 по 15 июля 2016 г., и его результаты показали рост поддержки России и уменьшение поддержки США, ЕС и НАТО. 12% объявили себя категоричными русофилами, а 25% – умеренными. Две трети опрошенных заявили, что «Болгария должна максимально восстановить и поддерживать дружеские отношения с Россией».

Напоследок описывается профиль «кандидата-победителя от БСП»: больше похож на мужчину. Не старше 60 лет с успешной карьерой, но не интеллектуал. Некоррумпированный. Который продемонстрировал мужество и выступил за больший суверенитет в рамках ЕС и НАТО.

Через две недели после окончания опроса, 1 августа, генерал Румен Радев подал в отставку с должности командующего ВВС. Лишь через несколько дней БСП и АБВ заявили о нем как о кандидате в президенты. Румен Радев отвечал всем рекомендациям, изложенным в исследовании по заказу Решетникова.

После победы Радева на выборах Леонид Решетников заявил, что действительно обсуждал его кандидатуру с лидером БСП Корнелией Ниновой.