Госдума РФ разрабатывает законопроект о повышении налоговых ставок для выехавших из страны россиян, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, покинувшие страну не только отдаленно работают в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами законодательства, передает Радио Свобода.

«Правильно преференции для оставивших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», – написал Володин в Telegram.

Ранее в декабре стало известно, что властная в РФ партия «Единая Россия» работает над законопроектом, запрещающим выехавшим за границу россиянам работать удаленно по некоторым специальностям.

С началом российского вторжения в Украину и объявлением мобилизации из РФ уехали сотни тысяч россиян трудоспособного возраста, в том числе бизнесмены, IT-специалисты, ученые, врачи и музыканты. Сколько из них осталось за границей – точно неизвестно. По официальной статистике, в первом полугодии миграционный отток из страны составил около 96 тысяч человек.