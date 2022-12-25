Россия готовится в ближайшее время продать Ирану десятки своих истребителей Су-35, после того как Тегеран поддержал Москву передачей сотен своих беспилотников. Россия готовится в ближайшее время продать Ирану десятки своих истребителей Су-35, после того как Тегеран поддержал Москву передачей сотен своих беспилотников.

Как передает The Times of Israel, об этом пишет Channel 12 со ссылкой на представителей западной разведки.

По их данным, Москва может передать Тегерану до 24 самолетов. Они изначально предназначались для Египта, но США сорвали это соглашение, и РФ была вынуждена искать нового потенциального покупателя

Данные разведки говорят о том, что иранские пилоты уже тренируются на самолетах российского производства.

Иранские СМИ еще в сентябре заявляли, что Тегеран обдумывает планы по закупке истребителей Су-35 у России.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов 24 декабря заявил, что Иран до сих пор отказывается поддержать Россию в поставках баллистических ракет, однако продал уже около 1,7 тысяч беспилотников Shahed. По словам Буданова, Москва предложила научным ноу-хау иранской военной промышленности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в вопросе Ирана важно отказаться от концепции «неработающих санкций» и «недействующих резолюций ООН», а перейти к уничтожению производств и арестов поставщиков.