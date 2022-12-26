Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна углубит связи с Россией в 2023 году и обвинил США в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает AP.

В ходе пресс-конференции в Пекине Ван И заявил, что Китай будет «углублять стратегическое взаимодоверие и взаимовыгодное сотрудничество» с Россией.

— Что касается кризиса в Украине, мы последовательно придерживались фундаментальных принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтения одной или другой стороне и не подливая масла в огонь, тем более не ища эгоистических выгод из ситуации, — сказал министр.

Накануне глава МИД Китая в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Соединенные Штаты не подавлять развитие Китая и «не продлевать старую рутину одностороннего запугивания».

Несмотря на очевидное отсутствие стратегического доверия между Китаем и США, отношения стран остаются запутанными. США предложили передать Китаю вакцины против COVID-19, чтобы помочь справиться с распространением коронавируса. На фоне этого Пекин ввел санкции против советника бывшего госсекретаря США по китайской политике.

Пока Китай проводит совместные военно-морские учения с Россией, посол Китая в Евросоюзе признал, что российская агрессия против Украины повредила отношениям страны с ЕС. Пекин, по его словам, не желает «выбирать между друзьями».