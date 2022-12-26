Беспилотники КНДР в понедельник, 26 декабря, вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. На перехват вышла авиация и произвела упреждающие выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

По данным военных, беспилотники были подмечены во время того, как они пересекали границу двух стран, так называемую военную демаркационную линию.

После их обнаружения командование приняло решение поднять авиацию. Для перехвата беспилотников Южная Корея подняла в атмосферу боевые самолеты и ударные вертолеты.

Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушение. Двое пилотов успели катапультироваться.

Как утверждают южнокорейские военные, авария самолета произошла из-за действий Северной Кореи.

Кроме того, на фоне инцидента по запросу военных было принято решение приостановить работу аэропортов из городов Кимпхо и Инчхон.

Напомним, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря в последний день совместных военных учений Южной Кореи и США.