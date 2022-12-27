По данным издания The New York Times, компания Nord Stream AG, являющаяся оператором поврежденных в сентябре газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», начала предварительную оценку стоимости ремонта труб и возобновления поставок ими газа.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Одна смета ремонта «Северных потоков» оценивает стоимость ремонта в сумму, начинающуюся примерно с 500 миллионов долларов, сообщил источник. Кроме того, российские представители изучают, как долго поврежденные трубы газопроводов могут выдерживать влияние соленой морской воды.

Как известно, многие страны Европы считают, что Москва причастна к подрывам на Северных потоках, хотя доказательства этого публично объявлены не были.

The New York Times отмечает, что инцидент не принес России однозначных выгод, ведь и дальше должен платить Украине за транзит газа, уже не может использовать аргумент о дешевом голубом топливе для влияния на Германии и будет вынужден потратиться на ремонт «Северных потоков». В то же время из-за диверсии на газопроводах привел к росту цен на газ в Европе по меньшей мере до весны 2023 года, что могло побудить европейские страны подталкивать Украину к переговорам о скором завершении войны.

— Тот факт, что одна из труб Северного потока-2 остается невредимой, также означает, что в условиях энергетического кризиса Германия может изменить курс и позволить этой трубе начать перекачивать газ, – добавляет NYT.

Ранее сообщалось, что инциденты, случившиеся на обоих газопроводах «Северный поток» и приведшие к утечке газа в Балтийском море, являются результатом умышленных действий, требующих тщательного расследования и не останутся без ответа со стороны ЕС.