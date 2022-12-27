Литва и другие страны-союзники не должны ограничивать военную помощь для Украины, которая освобождает свои земли от российских оккупантов, и нуждается в танках, самолетах и дальнобойной артиллерии.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичюс, передает РБК-Украина со ссылкой на слова политика в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что для окончания войны Украина должна освободить все захваченные Россией территории своей страны, и «путь к этому – военная помощь», поскольку «все решается на поле боя».

— Кстати, здесь есть большие резервы, поскольку мы тоже одни из тех, кто постоянно говорит, что не нужно ограничивать себя в этой помощи, — высказался экс-глава МИД Литвы.

По словам Линаса Линкявичюса, девять пакетов санкций против РФ указывают, что потенциал давления Запада на страну-агрессора не исчерпан. То же можно сказать и относительно вооружений, считает он.

— Все время какие-то ограничения, чтобы наступательного оружия не было, о диаметре действия дальнобойной артиллерии. Поэтому здесь можно о многом рассуждать. Мы одни из тех, кто говорит, что нужно поставлять в Украину и танки, и самолеты, и дальнобойную артиллерию, поскольку речь идет о том, что нужно освободить всю территорию Украины, — подчеркнул литовский политик.

Линас Линкявичюс отметил, что в самой Литве нужно увеличивать оборот военной промышленности, и страна планирует усилить свою оборону в контексте НАТО.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что согласование ряда решений ЕС по Украине и войне «буксует» из-за разногласий позиций, и выразил надежду, что их удастся преодолеть.