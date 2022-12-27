Депутат Николаевского горсовета от «Пропозиції» Андрей Янтарь предложил коллегам, избранным от «Оппозиционной платформы — За життя» и «Партии Шария» сложить мандаты. В свою очередь Артем Ильюк, возглавлявший фракцию «ОПЗЖ», призвал весь горсовет самораспуститься.

Об этом шла речь на онлайн сессии совета во вторник 27 декабря, пишут «НикВести».

Андрей Янтарь зачитал свое обращение к депутатам из запрещенных партий. В частности, он отметил, что в украинском законодательстве пока нет механизма автоматического прекращения депутатских полномочий вместе с запретом политических партий, от которых кандидаты выдвигались и были избраны.

— Такая норма сделала бы невозможным действия тех политиков-коллаборационистов, которые на протяжении всей своей деятельности исповедуют пророссийскую позицию и разделяют фашистскую идеологию «русского мира». Но, надеюсь, это вопрос времени. Украинский народ никогда не простит фашистскую Россию и их пособия десятки тысяч погибших украинцев и разрушенных человеческих судеб. Отдельная роль в этих преступлениях принадлежит пророссийским политическим партиям ОПЗЖ и Партии Шария, которые действовали в Украине против собственного народа в интересах государства-агрессора. Обращаюсь к депутатам Николаевского городского совета VIII созыва, избранным от запрещенных пророссийских политических партий «ОПЗЖ» и «Партии Шария», особенно тем депутатам, кого, возможно, мучают угрызения совести относительно их членства в этих партиях и призываю, — сложить депутатские полномочия по собственному желанию путем подачи соответствующих заявлений, — отметил Андрей Янтарь.

Андрей Янтарь

В ответ Артем Ильюк озвучил предложение сложить мандаты всем депутатам Николаевского горсовета.

— У меня, конечно, большая надежда, что никто не держится за депутатское кресло. Я все же предлагаю всем депутатам сложить мандаты и обновить городской совет. Это было бы честно по отношению к горожанам. Придут другие, может быть, это даст новый толчок. Видя то, как некоторые депутаты на прошлой сессии и сейчас начали играть в политику, во время войны в такой сложный период для каждого человека, я и мои коллеги чувствуем разочарование и боль. Ибо каждый из нас не просто осуждает агрессию России по отношению к Украине, но и считает, что их террористические действия творят настоящий геноцид по отношению к украинскому народу. Казалось, что мы в борьбе с врагом объединились как никогда, но, пожалуй, не все так считают. Кто-то, следуя примеру политиканов из парламента, считает, что государственная позиция, это когда ты громче всех кричишь с трибуны. А чтобы кричать не нужно знание Конституции, законов и иметь здравый смысл. Для этого нужно иметь громкий голос. Но голос — это не дела, друзья, — отметил Артем Ильюк.

Артем Ильюк

В свою очередь депутат «Пропозиції» Евгений Павлович напомнил, что проводить новые выборы в совет будет возможно только через полгода после окончания войны. Таким образом, если все депутаты сложат полномочия, то Николаев фактически останется без городского совета.

— Второй момент — я сейчас не понимаю, почему депутаты Николаевского городского совета, которые не нарушали закон, по которым нет обвинений в коллаборационной деятельности, должны отвечать за деятельность других депутатов, — добавил он.

Евгений Павлович

Ранее сообщалось, что Николаевский городской совет не поддержал изменения в регламент, предусматривающий роспуск фракций после запрета партий.

Против такой инициативы выступил депутат Евгений Павлович. Он считает, что приняв такие изменения, горсовет возьмет на себя ответственность депутатов, избранных от ОПЗЖ, по роспуску фракции. Он считает, что они должны выполнить решение суда о запрете партий и заявить о самороспуске, как это сделали их коллеги в Николаевском и Первомайском райсоветах, а также депутаты Партии Шария в Николаевском горсовете. Автор проекта решения Елена Киселева считает, что самое главное — прекратить функционирование фракции ОПЗЖ в совете, а изменения в регламент — это один из самых простых способов.