Николаевский городской совет не поддержал изменения в регламент, предусматривающий роспуск фракций после запрета партий.

Во время голосования на сессии 27 декабря проект решения поддержали 23 депутата, 10 воздержались и 4 против, пишут «НикВести».

Как сообщалось, депутат Николаевского городского совета, председатель комиссии по законности Елена Киселева инициировала внесение изменений в регламент городского совета, чтобы зафиксировать роспуск фракций в случае запрета деятельности партий, от которых они были избраны.

Против такой инициативы выступил депутат Евгений Павлович. Он считает, что приняв такие изменения, горсовет возьмет на себя ответственность депутатов, избранных от ОПЗЖ, по роспуску фракции. Он считает, что они должны выполнить решение суда о запрете партий и заявить о самороспуске, как это сделали их коллеги в Николаевском и Первомайском райсоветах, а также депутаты Партии Шария в Николаевском горсовете.

— Мы четко знаем, что делать. Депутаты выполняют требования законодательства, решения суда и без помощи других несут политическую ответственность. Если мы говорим о фракции ОПЗЖ в Николаевском горсовете, то я не вижу никакой моральной ответственности, политической и тем более юридической ответственности. Есть четкая процедура, определенная законом. Если депутаты фракции ОПЗЖ не желают выполнять требования действующего законодательства, это их вопрос и их ответственность. И сейчас возлагать на нас, на всех депутатов, ответственность за бездействие по решению суда — это неуместно, нецелесообразно и противозаконно, — отметил Евгений Павлович.

Автор проекта решения Елена Киселева считает, что самое главное — прекратить функционирование фракции ОПЗЖ в совете, а изменения в регламент — это один из самых простых способов.

— Если партия запрещена, и по состоянию на сегодняшний день у нас конец года, то есть уже длительное время имеется фракция ОПЗЖ в нашем Николаевском городском совете, то я не буду ждать, когда кто-то примет какое-то ответственное решение. Просто такая структура как фракция ОПЗЖ в Николаевском горсовете должна быть прекращена. Каким образом? Я выбрала такой способ. А создавать вокруг этого вопроса белый шум и манипулировать — может, это так надо. Но я четко говорю о своей позиции: я не хочу, чтобы в Николаевском городском совете был такой субъект, как фракция ОПЗЖ, — отметила Елена Киселева.

В свою очередь Артем Ильюк, возглавлявший фракцию, считает, что ее уже не существует — структура прекратила существование с запретом партии.

— Можно каждую сессию поднимать этот вопрос. Но мы хотим его решить, или мы хотим просто пиариться на нем? Если мы хотим решить, то каким образом? Законный. Закон о запрете партий имеет столько рассогласований, что нам еще разгребать всем и разгребать. Сейчас этим вопросом занимаются парламентарии. На позапрошлой сессии я сделал заявление, что фракции ОПЗЖ в городском совете не существует, и депутаты внефракционные и внепартийные. Есть проект решения с регламентом, чтобы поставить точку. Мы можем его принять, пролистать страницу и пойти дальше. А можем каждой сессии пиариться и дергать друг друга, — сказал Артем Ильюк.

Однако после продолжительной дискуссии депатутам горсовета все же не хватило голосов, чтобы принять соответствующие изменения в регламент.

Напомним, 20 марта Президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность политических партий ОПЗЖ, Партия Шария и ряда других на время военного положения.

Депутат Николаевского городского совета Артем Ильюк заявил, что после решения СНБО о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», одноименной фракции в возглавляемом им горсовете, больше не существует, ни де-факто, ни де-юре.