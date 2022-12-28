В Беларуси начали переводить армию на «военное время» в рамках действующего в стране плана внезапных проверок боеготовности.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны страны.
— Согласно плану внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности (...) в Минской военной комендатуре проводится комплекс мер по переводу с мирного на военное время, — говорится в сообщении.
Утверждается, что главной целью данного мероприятия является проверка знаний военнослужащих, а также оценка их действий по приведению своего подразделения в максимальную боеготовность.
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В Беларуси начали переводить армию на «военное время» в рамках действующего в стране плана внезапных проверок боеготовности.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны страны.
— Согласно плану внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности (...) в Минской военной комендатуре проводится комплекс мер по переводу с мирного на военное время, — говорится в сообщении.
Утверждается, что главной целью данного мероприятия является проверка знаний военнослужащих, а также оценка их действий по приведению своего подразделения в максимальную боеготовность.