В Беларуси начали переводить армию на «военное время» в рамках действующего в стране плана внезапных проверок боеготовности.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны страны.

— Согласно плану внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности (...) в Минской военной комендатуре проводится комплекс мер по переводу с мирного на военное время, — говорится в сообщении.

Утверждается, что главной целью данного мероприятия является проверка знаний военнослужащих, а также оценка их действий по приведению своего подразделения в максимальную боеготовность.