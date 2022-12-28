Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что украинцы преодолели половину пути к победе в войне России против Украины, однако тяжелее всего впереди.
Об этом он написал в Twitter.
— Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной - ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации.
Время максимальной концентрации – мы прошли половину пути к Победе. Но впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления, – написал Алексей Данилов.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у российских войск запас ракет на три – четыре удара. После этого, по его словам, у них будут исчерпаны все запасы.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что украинцы преодолели половину пути к победе в войне России против Украины, однако тяжелее всего впереди.
Об этом он написал в Twitter.
— Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной - ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации.
Время максимальной концентрации – мы прошли половину пути к Победе. Но впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления, – написал Алексей Данилов.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у российских войск запас ракет на три – четыре удара. После этого, по его словам, у них будут исчерпаны все запасы.