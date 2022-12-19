Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у российских войск запас ракет на три – четыре удара. После этого, по его словам, у них будут исчерпаны все запасы.

Об этом он сказал в интервью изданию «Украинская правда».

— Если считать большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре нашкребуть. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить. Чтобы вы понимали, тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно, – сказал Алексей Данилов.

По его словам, у российских сил остались ракеты С-300, которые они используют сейчас по украинским городам.

- Этих ракет у них более или менее достаточно, - добавил секретарь СНБО.

Напомним, российские оккупационные войска с 18 на 19 декабря атаковали юг Украины дронами-камикадзе «Shahed-136» иранского производства.