Канада обязательно присоединится к усилиям мирового сообщества по послевоенному восстановлению Украины.
Об этом в интервью телеканалу CBC заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.
— Канада точно присоединится к реконструкции, но именно Украина должна быть ключевой. Они сами должны решить, как и каким образом хотят восстанавливаться, – сказал Джастин Трюдо.
Он подчеркнул, что постоянно отмечает это общение с президентом и союзниками Украины.
— Да, для восстановления Украины понадобится план Маршала, понадобятся инвестиции и нам всем следует приобщиться. Впрочем, в центре должна быть Украина, – отметил премьер-министр.
В этом году Канада уже предоставила Украине финансовую поддержку на 2,5 млрд долл., что является одним из самых высоких показателей в мире в пересчете на душу населения. Кроме того, еще 2,5 миллиарда долларов. Канада предоставила в виде военной, гуманитарной и другой помощи.
Напомним, Австралия получила запрос от Киева на помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсона.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Канада обязательно присоединится к усилиям мирового сообщества по послевоенному восстановлению Украины.
Об этом в интервью телеканалу CBC заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.
— Канада точно присоединится к реконструкции, но именно Украина должна быть ключевой. Они сами должны решить, как и каким образом хотят восстанавливаться, – сказал Джастин Трюдо.
Он подчеркнул, что постоянно отмечает это общение с президентом и союзниками Украины.
— Да, для восстановления Украины понадобится план Маршала, понадобятся инвестиции и нам всем следует приобщиться. Впрочем, в центре должна быть Украина, – отметил премьер-министр.
В этом году Канада уже предоставила Украине финансовую поддержку на 2,5 млрд долл., что является одним из самых высоких показателей в мире в пересчете на душу населения. Кроме того, еще 2,5 миллиарда долларов. Канада предоставила в виде военной, гуманитарной и другой помощи.
Напомним, Австралия получила запрос от Киева на помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсона.