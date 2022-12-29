Канада обязательно присоединится к усилиям мирового сообщества по послевоенному восстановлению Украины.

Об этом в интервью телеканалу CBC заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.

— Канада точно присоединится к реконструкции, но именно Украина должна быть ключевой. Они сами должны решить, как и каким образом хотят восстанавливаться, – сказал Джастин Трюдо.

Он подчеркнул, что постоянно отмечает это общение с президентом и союзниками Украины.

— Да, для восстановления Украины понадобится план Маршала, понадобятся инвестиции и нам всем следует приобщиться. Впрочем, в центре должна быть Украина, – отметил премьер-министр.

В этом году Канада уже предоставила Украине финансовую поддержку на 2,5 млрд долл., что является одним из самых высоких показателей в мире в пересчете на душу населения. Кроме того, еще 2,5 миллиарда долларов. Канада предоставила в виде военной, гуманитарной и другой помощи.

Напомним, Австралия получила запрос от Киева на помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсона.