Общие боевые потери России с 24 февраля по 29 декабря ориентировочно составили 104560 человек. За сутки силы обороны ликвидировали (790) человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и семи ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Также произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Напомним, Силы обороны в Запорожской области 27 декабря нанесли ранения примерно 230 российским военным .
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Общие боевые потери России с 24 февраля по 29 декабря ориентировочно составили 104560 человек. За сутки силы обороны ликвидировали (790) человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и семи ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Также произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Напомним, Силы обороны в Запорожской области 27 декабря нанесли ранения примерно 230 российским военным .