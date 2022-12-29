Общие боевые потери России с 24 февраля по 29 декабря ориентировочно составили 104560 человек. За сутки силы обороны ликвидировали (790) человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

танков ‒ 3018 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 6047 (+10) ед;

артиллерийских систем – 2004 (+5) ед;

РСЗО – 423 (+5) ед;

средства ПВО – 212 (+0) ед;

самолетов – 283 (+0) ед;

вертолетов – 268 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10);

крылатые ракеты – 653 (+0);

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4675 (+15) ед;

специальная техника – 179 (+0).

За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и семи ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Также произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Напомним, Силы обороны в Запорожской области 27 декабря нанесли ранения примерно 230 российским военным .