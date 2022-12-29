Сегодня, 29 декабря, в результате масштабных обстрелов россиянами Украины является повреждение энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
— К сожалению, есть некоторые повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света, — сообщил министр.
Он подчеркнул, что энергетики уже возобновляют энергоснабжение.
Напомним, что 29 декабря над Николаевщиной сбита крылатая ракета. Также силами противовоздушной обороны сбит 21 крылатую ракету в Одесской области и 2 в Херсонской области.
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Сегодня, 29 декабря, в результате масштабных обстрелов россиянами Украины является повреждение энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
— К сожалению, есть некоторые повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света, — сообщил министр.
Он подчеркнул, что энергетики уже возобновляют энергоснабжение.
Напомним, что 29 декабря над Николаевщиной сбита крылатая ракета. Также силами противовоздушной обороны сбит 21 крылатую ракету в Одесской области и 2 в Херсонской области.