Сегодня, 29 декабря, в результате масштабных обстрелов россиянами Украины является повреждение энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

— К сожалению, есть некоторые повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света, — сообщил министр.

Он подчеркнул, что энергетики уже возобновляют энергоснабжение.

Напомним, что 29 декабря над Николаевщиной сбита крылатая ракета. Также силами противовоздушной обороны сбит 21 крылатую ракету в Одесской области и 2 в Херсонской области.