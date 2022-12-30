Великобритания передала Украине более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь очистить минные поля и сделать безопасной восстановленную территорию, дома гражданского населения и инфраструктуру.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в сообщении британского правительства.

Эти поставки являются последними в рамках непрерывной поддержки, оказываемой Великобританией Украине в течение 2022 года и которая продлится в 2023 году, отметили в правительстве Британии.

«Использование Россией наземных мин и нацеленность на гражданскую инфраструктуру подчеркивают шокирующую жестокость путинского вторжения. Этот последний пакет поддержки Великобритании поможет Украине безопасно разминировать землю и здания, возвращая свою законную территорию», — заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

VALLON может помочь войскам преодолевать минные поля и расчищать безопасные маршруты по дорогам и тропам. Он также может помочь обеспечить очистку гражданской инфраструктуры и домов от взрывоопасных предметов, что позволит людям безопасно вернуться в свои дома. Наборы для обезвреживания бомб предназначены для снятия с вооружения взрывников от российских бомб, боеприпасов и неразорвавшихся самодельных взрывных устройств.

Это оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов является одним из новейших среди широкого спектра оборудования, переданного Великобританией Украине в поддержку ее борьбы против российского незаконного вторжения.

В британском правительстве напоминают, что Великобритания была первой страной в Европе, которая направила военную помощь Украине, отправив тысячи противотанковых ракет NLAW в начале 2022 года. С тех пор Королевские военно-воздушные силы совершили более 240 полетов, чтобы доставить тысячи тонн военной помощи от Великобритании и международных партнеров, от современных ракет до одежды для поддержки войск в условиях суровой зимы.

«Великобритания продолжает поддерживать связь с правительством Украины для обеспечения того, чтобы будущие поставки отвечали тактическим потребностям конфликта по мере его развития», - говорится в сообщении.

Напомним, жителей частных домов, возвращающихся в Николаев после эвакуации, просят обращаться в полицию и ГСЧС, чтобы обследовать дома на наличие неразорванных боеприпасов.