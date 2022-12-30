Более 900 жителей освобожденной Снигиревщины обратились в полицию с заявлениями о совершении военными РФ военных преступлений.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

— Каждый день правоохранители фиксируют преступления, связанные с угоном автотранспорта, завладением имуществом, фактами мародерства, повреждением домов и другими преступлениями, совершенными российскими военными во время оккупации, — отметил глава областной полиции Сергей Шайхет.

Следователи уже провели более 500 осмотров мест, где побывали оккупанты, оставившие после себя кучу хлама и разруха. Работа по проведению стабилизационных мероприятий в уволенных населенных пунктах продолжается.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полиция зафиксировала около 47 тысяч военных преступлений, совершенных российскими военными.