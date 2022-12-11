С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полиция зафиксировала около 47 тысяч военных преступлений, совершенных российскими военными.

Прессслужба Национальной полиции сообщила , что среди преступлений, совершенных россиянами, - пытки, изнасилования, а также убийства мирного населения.

— Работа полиции во время войны стала составной частью мощного правового фронта по привлечению к ответственности российских военных преступников, которые пренебрегли основными правами человека, задекларированными цивилизованным международным сообществом, — отметили в Нацполиции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назвал военными преступлениями атаки России на гражданскую инфраструктуру и считает, что Москва допустила огромную ошибку, напав на Украину.