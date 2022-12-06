Президент Франции Эммануэль Макрон назвал военными преступлениями атаки России на гражданскую инфраструктуру и считает, что Москва допустила огромную ошибку, напав на Украину.

Об этом он сказал в интервью CBS News.

— Я думаю, они допустили огромную ошибку. Во-первых, не уважать международное право и нарушить все подписанные ими принципы убийственно для их авторитета. И второе, потому что, вероятно, они допустили многие ошибки в оценке своих возможностей и возможностей Украины, – сказал он.

На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Эммануэль Макрон ответил утвердительно.

— Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да, – сказал французский лидер.

В то же время, Эммануэль Макрон заявил, что выступает за прямой контакт с Владимиром Путиным.

— Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие – сохранить этот прямой канал. Изоляция – самая плохая вещь, особенно для такого лидера, – сказал Эммануэль Макрон.

Также он считает важным, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Украину.

— Понятно, что Россия, особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, создав дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка – это усталость от войны и усталость от санкций, – сказал президент Франции.

Эммануэль Макрон отметил, что не видит военного варианта завершения войны в Украине.

— Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение – переговоры, – сказал он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России с каждым днем заставляют Москву платить все большую цену и усложняют попытки пополнять запасы оружия для продолжения войны с Украиной.