Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России с каждым днем заставляют Москву платить все большую цену и усложняют попытки пополнять запасы оружия для продолжения войны с Украиной.

Об этом он рассказал в интервью каналу CNN, передает «Голос Америки» .

По словам Энтони Блинкена, в условиях торгового контроля, введенного США и их союзниками, Россия не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений. Он также отметил, что расходы РФ «растут с каждым днем».

— Мы видим разрушительные последствия санкций во всех сферах экономики, и эти последствия только усугубляются. И в частности, если вы посмотрите на усилия России по модернизации своей экономики, будь то энергетические технологии, базовая телекоммуникационная инфраструктура, оборонная и аэрокосмическая промышленность, то с каждым днем, проходящим в условиях этих санкций, бремя России становится все труднее и труднее, а ее способность вести подобные войны все меньше, – отметил Энтони Блинкен.

Напомним, Еврокомиссия и представители стран ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.