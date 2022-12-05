Еврокомиссия и представители стран ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По информации Politico, в ЕС обсуждают мероприятия по технологическому и финансовому секторам, а также сектору средств массовой информации.

Несколько дипломатов заявили, что соглашение может быть достигнуто достаточно быстро – накануне заседания Совета иностранных дел и саммита ЕС. Она состоится 12 декабря.

Напомним, глава Прокуратуры ЕС (EPPO) Лаура Кодруца Кэвеши, получившая репутацию борца с коррумпированными политиками, заявила о желании начать борьбу с уклоняющимися от санкций , введенных блоком против РФ.