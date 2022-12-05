Еврокомиссия и представители стран ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По информации Politico, в ЕС обсуждают мероприятия по технологическому и финансовому секторам, а также сектору средств массовой информации.
Несколько дипломатов заявили, что соглашение может быть достигнуто достаточно быстро – накануне заседания Совета иностранных дел и саммита ЕС. Она состоится 12 декабря.
Напомним, глава Прокуратуры ЕС (EPPO) Лаура Кодруца Кэвеши, получившая репутацию борца с коррумпированными политиками, заявила о желании начать борьбу с уклоняющимися от санкций , введенных блоком против РФ.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Еврокомиссия и представители стран ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По информации Politico, в ЕС обсуждают мероприятия по технологическому и финансовому секторам, а также сектору средств массовой информации.
Несколько дипломатов заявили, что соглашение может быть достигнуто достаточно быстро – накануне заседания Совета иностранных дел и саммита ЕС. Она состоится 12 декабря.
Напомним, глава Прокуратуры ЕС (EPPO) Лаура Кодруца Кэвеши, получившая репутацию борца с коррумпированными политиками, заявила о желании начать борьбу с уклоняющимися от санкций , введенных блоком против РФ.