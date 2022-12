После 10 месяцев жестокой войны против Украины президент РФ Владимир Путин подошел к 23-летию своего правления в максимальной внешней и внутренней изоляции за все эти годы.

Об этом говорится в материале The Washington Post, пишет УНИАН.

Авторы материала отмечают, что нападение на Украину разрушило выстраивавшиеся десятилетиями экономические связи России с Западом. Страна превратилась в международного изгоя, а сам Путин значительно удалился от российских элит.

По словам собеседников издания из околокремлевских кругов, сегодня Путин «чувствует потерю своих друзей». Российские элиты раскололись – одни хотят прекращения войны, другие считают нужным усилить эскалацию. Но и те и другие недовольны текущей тактикой России в войне.

— Это фигура (Путин, – прим.), которая в глазах элиты кажется неспособной отвечать на вопросы. Элита не знает, во что верить, и боится думать о завтрашнем дне, – заявила старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Станова.

Напомним, что сеть Twitter заблокировала аккаунты нескольких журналистов, работающих в ведущих американских средствах информации, в том числе в CNN, The New York Times и The Washington Post.