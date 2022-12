Сеть Twitter заблокировала аккаунты нескольких журналистов, работающих в ведущих американских средствах информации, в том числе в CNN, The New York Times и The Washington Post.

The Washington Postпишет , что блокировка состоялась на следующий день после того, как владелец Twitter Илон Маск объявил, что в соцсети больше нельзя размещать информацию о местонахождении пользователей в режиме онлайн. Перед этим в Лос-Анджелесе, как говорил Маск, «сумасшедший сталкер» некоторое время преследовал сына Маска, перепутав его с отцом.

Учетные записи журналистов заблокированы без объяснения причин. The Washington Post считает, что это произошло из-за изменений в политике компании относительно так называемого «доксинга» – поиска и публикации персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия. Издание связало это с твитом Маска, в котором бизнесмен заявил, что «если бы кто-то раскрыл информацию о местонахождении и адресах журналистов The New York Times, то ФБР начали бы расследование, на Капитолийском холме начались слушания, а Байден выступал бы с речами о конце демократии. ».

При этом сами журналисты заявили, что не публиковали запрещенную информацию, но, отмечает The Washington Post, все они освещали историю Джека Свини, учетные записи которого заблокировали накануне за то, что в них публиковалась информация о перелетах публичных лиц, включая Илона Маска.

Позже Илон Маск запустил два опроса, в которых спросил, когда следует разблокировать аккаунты, отслеживавшие его перемещение. В обоих случаях ответ «сейчас» набрал больше всего голосов. После этого бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что «критикировать его целый день это абсолютно нормально, а вот отслеживать его местонахождение и подвергать опасности его семью — нет».

Напомним, в Twiiter будут блокировать аккаунты , которые будут размещать информацию о текущем местонахождении людей.