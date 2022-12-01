Россияне распространяют фейковую информацию о том, что Украине вроде бы не хватит запасов газа и угля на зиму.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Facebook.
По данным Центра, ложные сообщения о малых запасах угля и газа в Украине появляются во вражеских Telegram каналах.
— Это сознательная дезинформация Кремля, который пытается путем провоцирования паники посеять разочарование способностью власти обеспечить наличие тепла и электроэнергии в жилищах украинцев, — отмечают в ЦПИ.
Там отмечают, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, у Украины достаточно газа (14 млрд кубометров) и угля (1,3 миллиона тонн) для того, чтобы преодолеть зиму.
Кроме того, в госбюджете предусмотрены дополнительные средства в размере 12,7 млрд гривен на закупку природного газа.
Ранее сообщалось, что военная разведка пока не фиксировала передачу Ираном в Россию баллистических ракет для ударов по Украине.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Россияне распространяют фейковую информацию о том, что Украине вроде бы не хватит запасов газа и угля на зиму.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Facebook.
По данным Центра, ложные сообщения о малых запасах угля и газа в Украине появляются во вражеских Telegram каналах.
— Это сознательная дезинформация Кремля, который пытается путем провоцирования паники посеять разочарование способностью власти обеспечить наличие тепла и электроэнергии в жилищах украинцев, — отмечают в ЦПИ.
Там отмечают, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, у Украины достаточно газа (14 млрд кубометров) и угля (1,3 миллиона тонн) для того, чтобы преодолеть зиму.
Кроме того, в госбюджете предусмотрены дополнительные средства в размере 12,7 млрд гривен на закупку природного газа.
Ранее сообщалось, что военная разведка пока не фиксировала передачу Ираном в Россию баллистических ракет для ударов по Украине.