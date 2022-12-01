Россияне распространяют фейковую информацию о том, что Украине вроде бы не хватит запасов газа и угля на зиму.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Facebook.

По данным Центра, ложные сообщения о малых запасах угля и газа в Украине появляются во вражеских Telegram каналах.

— Это сознательная дезинформация Кремля, который пытается путем провоцирования паники посеять разочарование способностью власти обеспечить наличие тепла и электроэнергии в жилищах украинцев, — отмечают в ЦПИ.

Там отмечают, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, у Украины достаточно газа (14 млрд кубометров) и угля (1,3 миллиона тонн) для того, чтобы преодолеть зиму.

Кроме того, в госбюджете предусмотрены дополнительные средства в размере 12,7 млрд гривен на закупку природного газа.

Ранее сообщалось, что военная разведка пока не фиксировала передачу Ираном в Россию баллистических ракет для ударов по Украине.