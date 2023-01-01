Эмманюэль Макрон, президент Французской республики

Президент Французской республики Эмманюэль Макрон пообещал помогать Украине безотказно и до победы.

Заявление французского президента по новогоднему поздравлению цитирует издание Le Dauphine.

«Мы будем вместе строить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу», - обратился к Украине Эмманюэль Макрон.

Он также обратился к французам с призывом к единству нации: «Не поддавайтесь духу главы, которая помешала бы Франции войти в такой суровый преемник год». «Ну гордиться», - сказал президент Франции, перечисляя успехи французов в 2022 году, в частности солидарность с украинскими беженцами.

«Мы должны иметь гордость и доверие перед лицом 2023 года в единственной стране, которая не отказывает в помощи», - сказал Эмманюэль Макрон.

Ранее его коллега канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна также продолжит поддерживать Украину.