Президент Французской республики Эмманюэль Макрон пообещал помогать Украине безотказно и до победы.
Заявление французского президента по новогоднему поздравлению цитирует издание Le Dauphine.
«Мы будем вместе строить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу», - обратился к Украине Эмманюэль Макрон.
Он также обратился к французам с призывом к единству нации: «Не поддавайтесь духу главы, которая помешала бы Франции войти в такой суровый преемник год». «Ну гордиться», - сказал президент Франции, перечисляя успехи французов в 2022 году, в частности солидарность с украинскими беженцами.
«Мы должны иметь гордость и доверие перед лицом 2023 года в единственной стране, которая не отказывает в помощи», - сказал Эмманюэль Макрон.
Ранее его коллега канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна также продолжит поддерживать Украину.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Президент Французской республики Эмманюэль Макрон пообещал помогать Украине безотказно и до победы.
Заявление французского президента по новогоднему поздравлению цитирует издание Le Dauphine.
«Мы будем вместе строить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу», - обратился к Украине Эмманюэль Макрон.
Он также обратился к французам с призывом к единству нации: «Не поддавайтесь духу главы, которая помешала бы Франции войти в такой суровый преемник год». «Ну гордиться», - сказал президент Франции, перечисляя успехи французов в 2022 году, в частности солидарность с украинскими беженцами.
«Мы должны иметь гордость и доверие перед лицом 2023 года в единственной стране, которая не отказывает в помощи», - сказал Эмманюэль Макрон.
Ранее его коллега канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна также продолжит поддерживать Украину.