Цай Инвень, Президент Тайваня

Президент непризнанной Китаем республики Тайвань Цай Инвэнь предложила Китайской Народной Республике необходимую помощь для того, чтобы справиться со всплеском случаев COVID-19, добавив, что военная деятельность Китая вблизи острова не приносит пользы миру и стабильности.

Об этом шла речь в новогоднем обращении президента Тайваня от 1 января, 2023 года, которое цитирует агентство Reuters.

В результате резкого изменения политики Китай в прошлом месяце начал демонтаж строжайшего в мире пандемического режима локдаунов и широкого тестирования, что означает, что COVID-19 распространяется в основном бесконтрольно и, вероятно, заражает миллионы людей в день, по мнению некоторых международных экспертов в области здравоохранения 'я.

Цай Инвэн в своем традиционном новогоднем послании, переданном в президентском офисе, сказала, что все видели рост числа случаев в КНР, который рассматривает Тайвань как свою собственную территорию и усилил военное давление.

- Исходя из позиции гуманитарной помощи, мы готовы оказать необходимую помощь, чтобы помочь большему количеству людей выйти из пандемии и провести здоровый и безопасный новый год», - сказала лидер Тайваня Цай Инвень, не уточняя, что ранее Тайвань и Китай неоднократно спорили о своих соответствующих меры по борьбе с распространением COVID.

Китай критиковал Тайвань за неэффективное управление пандемией после резкого распространения внутренних инфекций в прошлом году, в то время как Тайвань обвинил Китай в отсутствии прозрачности и попытке воспрепятствовать поставке вакцин на Пекин, который отрицал.

Цай повторил призыв к диалогу с Китаем, заявив, что война не является вариантом решения проблем.

Напомним, что КНР не признает Тайвань, официально провозгласившую себя Китайской республикой. Одновременно с этим 13 членов ООН и Ватикан не признают КНР и считают Китайскую республику (Тайвань) единственным легитимным правительством Китая.