Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7, который состоится 19-21 мая в Хиросиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна — глава Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по поводу российского вторжения в Украину.

Выступление Зеленского познакомит лидеров «семерки» с текущей ситуацией.

Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 в отношении Украины является важным шагом в подготовке возможного конфликта вокруг Тайваня.

В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано по отношению к РФ.

Кроме Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.

Напомним, в декабре Владимир Зеленский выступил перед лидерами стран G7 и предложил России приступить к выводу своих войск.