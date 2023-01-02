Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7, который состоится 19-21 мая в Хиросиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.
Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна — глава Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по поводу российского вторжения в Украину.
Выступление Зеленского познакомит лидеров «семерки» с текущей ситуацией.
Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 в отношении Украины является важным шагом в подготовке возможного конфликта вокруг Тайваня.
В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано по отношению к РФ.
Кроме Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.
Напомним, в декабре Владимир Зеленский выступил перед лидерами стран G7 и предложил России приступить к выводу своих войск.
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Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7, который состоится 19-21 мая в Хиросиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.
Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна — глава Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по поводу российского вторжения в Украину.
Выступление Зеленского познакомит лидеров «семерки» с текущей ситуацией.
Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 в отношении Украины является важным шагом в подготовке возможного конфликта вокруг Тайваня.
В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано по отношению к РФ.
Кроме Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.
Напомним, в декабре Владимир Зеленский выступил перед лидерами стран G7 и предложил России приступить к выводу своих войск.