В Бразилии прошла инаугурация Луиса Инациу Лула да Силвы. Мероприятие сопровождалось музыкальным фестивалем, на улицы столицы вышли сотни тысяч поклонников новоизбранного главы страны.
Об этом пишет New York Times.
В обращении к Конгрессу в воскресенье Лула сказал, что он будет бороться с голодом и вырубкой лесов, поднимет экономику и попытается объединить страну. Но он также нацелился на своего предшественника, заявив, что Жаир Болсонару угрожал бразильской демократии.
— Под ветром редемократизации мы привыкли говорить: «Диктатура – никогда снова». Сегодня, после ужасного испытания, которое мы прошли, мы должны сказать: «Демократия навсегда», — сказал он.
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В Бразилии прошла инаугурация Луиса Инациу Лула да Силвы. Мероприятие сопровождалось музыкальным фестивалем, на улицы столицы вышли сотни тысяч поклонников новоизбранного главы страны.
Об этом пишет New York Times.
В обращении к Конгрессу в воскресенье Лула сказал, что он будет бороться с голодом и вырубкой лесов, поднимет экономику и попытается объединить страну. Но он также нацелился на своего предшественника, заявив, что Жаир Болсонару угрожал бразильской демократии.
— Под ветром редемократизации мы привыкли говорить: «Диктатура – никогда снова». Сегодня, после ужасного испытания, которое мы прошли, мы должны сказать: «Демократия навсегда», — сказал он.