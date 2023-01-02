В Бразилии прошла инаугурация Луиса Инациу Лула да Силвы. Мероприятие сопровождалось музыкальным фестивалем, на улицы столицы вышли сотни тысяч поклонников новоизбранного главы страны.

Об этом пишет New York Times.

В обращении к Конгрессу в воскресенье Лула сказал, что он будет бороться с голодом и вырубкой лесов, поднимет экономику и попытается объединить страну. Но он также нацелился на своего предшественника, заявив, что Жаир Болсонару угрожал бразильской демократии.