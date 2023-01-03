Страны НАТО обсудят целевые показатели расходов на оборону в ближайшие месяцы, поскольку некоторые из них призывают превратить целевую цифру в 2% в минимальную цифру.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

– Некоторые союзники решительно выступают за превращение текущей цели в 2% в минимум, – сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, он возглавит переговоры. «Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, переговоры в столицах», – добавил он.

В то же время, Столтенберг не уточнил, какие страны НАТО призывают к более амбициозной цели.

Генсек НАТО заявил, что намерен достичь соглашения не позднее следующего очередного саммита Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.