Страны НАТО обсудят целевые показатели расходов на оборону в ближайшие месяцы, поскольку некоторые из них призывают превратить целевую цифру в 2% в минимальную цифру.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.
– Некоторые союзники решительно выступают за превращение текущей цели в 2% в минимум, – сказал Столтенберг.
По словам генсека НАТО, он возглавит переговоры. «Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, переговоры в столицах», – добавил он.
В то же время, Столтенберг не уточнил, какие страны НАТО призывают к более амбициозной цели.
Генсек НАТО заявил, что намерен достичь соглашения не позднее следующего очередного саммита Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.
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Страны НАТО обсудят целевые показатели расходов на оборону в ближайшие месяцы, поскольку некоторые из них призывают превратить целевую цифру в 2% в минимальную цифру.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.
– Некоторые союзники решительно выступают за превращение текущей цели в 2% в минимум, – сказал Столтенберг.
По словам генсека НАТО, он возглавит переговоры. «Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, переговоры в столицах», – добавил он.
В то же время, Столтенберг не уточнил, какие страны НАТО призывают к более амбициозной цели.
Генсек НАТО заявил, что намерен достичь соглашения не позднее следующего очередного саммита Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.